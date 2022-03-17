Цены евробондов РФ ускорили рост к вечеру четверга до 25-120%, доходности "длинных" бумаг опустились до 13-22% годовых

Москва. 17 марта. Котировки российских еврооблигаций, заметно выросшие в первой половине торгов в четверг, к вечеру ускорили темпы повышения, отыгрывая новости об исполнении Россией своих обязательств по выплате купонов по суверенным евробондам. Ценовой рост к концу дня составил 25-120%, что привело к снижению доходности "длинных" выпусков всего за один день на 3-22 процентных пункта - до 13-22% годовых. Для сравнения: в середине прошлой недели процентные ставки "длинных" бумаг достигали 30-68% годовых, то есть чуть больше чем за неделю доходности упали в 2-3 раза.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали 17 марта лишь умеренное повышение цен, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Федеральная резервная система по итогам мартовского заседания приняла решение поднять ставку впервые за последние 4 года на 25 базисных пунктов. Теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он. Более того, как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще 6 повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875% годовых.

Платежное поручение иностранному банку-корреспонденту о выплате купонов по суверенным еврооблигациям РФ исполнено, сообщил Минфин РФ в четверг. "Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства. По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин проинформирует дополнительно, отмечается в сообщении. Таким образом, из сообщения Минфина следует, что Россия произвела купонные выплаты по евробондам в валюте выпусков - долларах.

В среду вечером агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США сообщило, что действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в счет обслуживания суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 26,7%, до 47,27% от номинала (их доходность снизилась на 3,3 процентного пункта - до 13,4% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 25,4%, до 47,65% от номинала (их доходность снизилась на 3 процентных пункта - до 13,04% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 104,3%, подорожав до 24% от номинала (их доходность снизилась на 22,3 процентного пункта, до 22,2% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене по итогам дня почти на 120%, до 25,51% от номинала (доходность снизилась на 32,4 процентного пункта - до 46,88% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 46,6%, до 27,61% от номинала (их доходность снизилась на 11,4 процентного пункта и составила 35,63% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 25,7%, до 51,3% от номинала (доходность снизилась на 21 процентный пункт - до 58,13% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 34,3%, составив 48,34% от номинала (их доходность снизилась на 58,6 процентного пункта - до 72% годовых).

Как отмечают эксперты, котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на середину прошлой недели, после чего наметилась определенная стабилизация, а затем и умеренное восстановление котировок. Позитивную роль в формировании отскока сыграл очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что рано или поздно сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявления и действия российских властей относительно добросовестного исполнения всех своих долговых обязательств, по крайней мере в той части, которую они могут контролировать. "Минфин России информирует, что 14 марта 2022 года направлено платежное поручение банку-корреспонденту о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года", - говорилось в сообщении ведомства.

Вместе с тем Россия из-за санкций США, Европы и их союзников, заблокировавших РФ доступ к части золотовалютных резервов, не может использовать почти половину из них - порядка $300 млрд.

Данный факт в России трактуется как объявление Соединенными Штатами и Евросоюзом дефолта по своим обязательствам перед Россией. "Нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов... По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены", - сказал в среду президент России Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки субъектов РФ в режиме ВКС, говоря о санкционной политике Запада по отношению к России.