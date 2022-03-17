Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 20% на заседании в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 20% по итогам заседания регулятора в пятницу, 18 марта, отметил в ходе онлайн-конференции "Долговой рынок: Россия в шаге от дефолта - что делать инвесторам?" главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Предпосылок для дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России нет. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшается. За счет повышения ставки до 20% была решена задача повышения привлекательности рублевых активов. Кредитная ставка выше 20% уже является заградительной. Сейчас скорее стоит задача не заморозки, а стимулирования кредитования для поддержки экономики. Для этого ЦБР во втором полугодии может начать снижать ставку", - указал эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.