Рубль днем продолжает подрастать к доллару и евро благодаря надеждам на прогресс в российско-украинских переговорах

Москва. 17 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах.

Курс доллара США составил 105,4 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,6 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 115,67 руб./EUR1, подешевев на 2,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,3 рубля - до 110,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро днем в четверг, так как рынок продолжает надеяться, что Россия и Украина могут достичь соглашения о перемирии. Кроме того, участники торгов оценивают результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая накануне подняла ставку впервые с 2018 года, и находятся в ожидании заседания Банка России, на котором также будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. Оно состоится в пятницу, 18 марта.

Российско-украинские переговоры продолжаются по видеоконференцсвязи, обсуждаются военные, гуманитарные и политические вопросы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, о прогрессе в нем будет сообщено дополнительно. "Работа продолжается", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, близки ли Россия и Украина к тому, чтобы подписать какие-то документы.

На просьбу прокомментировать, есть ли прогресс в переговорах, Песков сказал, что эту информацию предоставят дополнительно. "Когда будет, мы сообщим", - сказал Песков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.

Первые переговоры представителей России и Украины состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем делегации встречались 3 марта в Беловежской пуще, в Брестской области - 7 марта. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил ранее, что принято решение проводить переговоры ежедневно в режиме видеоконференцсвязи. Без выходных, переговоры проводятся с понедельника, 14 марта.

"Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский в своем телеграм-канале в понедельник.

Между тем, несколько стран запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидается, оно состоится в четверг. "Великобритания, Албания, Франция, Ирландия, Норвегия и США запросили заседание Совета безопасности ООН по Украине", - говорится в твиттере британской миссии при организации.

По информации, которая приводится на сайте организации, встреча запланирована на 15:00 по местному времени (22:00 МСК).

Банк России после резкого повышения ключевой ставки в конце февраля сохранит ее в ближайшую пятницу, 18 марта, на уровне 20%, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты допускают повышения ставки ЦБ до 23-25%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 28 февраля 2022 года повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20% годовых на фоне введения жестких санкций в отношении России и последовавшего обвала финансовых рынков.

Инфляция в РФ с 5 по 11 марта, по данным Росстата, составила 2,09% после 2,22% с 26 февраля по 4 марта. Столь существенный недельный рост цен, вызванный введенными санкциями и ослаблением рубля на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации на Украине, является максимальным с 1998 года.

Годовая инфляция в РФ на 11 марта ускорилась до 12,5% (максимума с декабря 2015 года) с 10,4% на 4 марта, 9,2% на конец февраля, 8,7% на конец января 2022 года и 8,4% на конец декабря 2021 года.

Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке не будет опорным. При этом председатель Банка России не будет проводить ставшую уже традиционной пресс-конференцию, ограничившись заявлением по итогам заседания.

ФРС повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 15-16 марта на 25 базисных пунктов (б.п.), теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.

Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высока, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%. При этом к концу следующего года большинство членов FOMC ждет подъема ставки до 2,75%. Если она будет увеличиваться шагом в 25 б.п., то до обозначенного уровня ФРС придется поднять ее еще 3-4 раза в течение 2023 года.

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в четверг после снижения по итогам трех предыдущих сессий, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями о вспышках коронавируса в Китае.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличились в цене на 6,06% - до $103,96 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 5,74% - до $100,5 за баррель.

Накануне обе марки подешевели до минимальных отметок с конца февраля.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что РФ может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки (б/с) на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение производства в России грозит вызвать глобальный шок предложения. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Со спросом на топливо тоже не все так очевидно, поскольку власти Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, вводят точечные локдауны в городах, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

"Постепенная стабилизация ситуации на фоне введенных мер поддержки продолжает способствовать коррекционному укреплению рубля. Умеренный позитив связан и с надеждами на дипломатические меры решения текущей ситуации. Итоги заседания ФРС не были негативными, что привело к ослаблению доллара, но в целом мало сказывается на сегодняшней динамике рубля. Курс пары "доллар-рубль" продолжает снижаться, и достижение уровня в 100 руб./$1 видится все более вероятным. Тем не менее геополитическая ситуация остается неопределенной, и пока риски для рубля сохраняются", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль укрепляется на бирже уже пятый день подряд. Такая ситуация во многом обусловлена как действием принятых валютных ограничений, так и продажами валюты со стороны отдельных крупных игроков. Положительными факторами для российской валюты выступают также продолжение активных переговоров по мирному урегулированию и сообщение Минфина об исполнении купонного платежа по евробондам", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России в четверг, 17 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 590,5 млрд рублей) в среднем по ставке 19,76% годовых.

Банки в четверг на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 1 трлн 940,3 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 21 базисный пункт (б.п.) - до 20,79% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 29 б.п. - до 21,45% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 22 б.п. - до 23,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 25 б.п. каждая - до 24,5% и 24,63% годовых соответственно.