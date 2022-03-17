"Финам" рекомендует держать акции Raytheon Technologies с прогнозной стоимостью $106,3 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 8,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"США стабильно увеличивают военный бюджет на протяжении последних лет, и одним из бенефициаров этой тенденции является Raytheon Technologies - существенную долю выручки компании составляют доходы от оборонных заказов американского правительства. В результате успешного слияния с United Technologies объединенная компания сумела расширить собственную долю в оборонном секторе и увеличить портфель заказов. На фоне текущего обострения геополитической обстановки в мире спрос на военное оборудование повышается, что будет способствовать росту финансовых метрик Raytheon Technologies", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

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