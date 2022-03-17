Можно ожидать существенное снижение ставки ЦБР на горизонте 1,5-2 месяцев - "Фридом Финанс"

Можно ожидать существенное снижение ключевой ставки Банка России на горизонте 1,5-2 месяцев, иначе вероятно резкое падение экономики, отметил в ходе онлайн-конференции "Долговой рынок: Россия в шаге от дефолта - что делать инвесторам?" начальник управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Монетарная политика должна быть умеренно мягкой в условиях высокой инфляции, но еще не переросшей в "гипер", да еще и на фоне структурных проблем и необходимости разворачивать местное производство взамен импорта. Ключевую ставку ЦБ РФ можно опустить в диапазон 10-12%. Повышение уже сделало свое дело вместе с другими мерами по защите рубля от падения. В пятницу, 18 марта, ставку, вероятнее всего, оставят без изменения, но не исключаю, что смягчение произойдет на следующем или даже на внеочередном заседании", - указал эксперт.

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