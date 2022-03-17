Globaltrans защищена от санкционных рисков - "Фридом Финанс"

Globaltrans защищена от санкционных рисков в связи с генерацией 96% выручки в России, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Globaltrans 28 марта опубликует финансовые и операционные результаты за 2021 год. Консенсус предполагает выручку, EBITDA и чистую прибыль компании на уровне 65 млрд, 23,9 млрд и 8,7 млрд руб. Мы рассчитываем, что эти показатели составят 74 млрд, 25,2 млрд и 8,9 млрд руб. соответственно. Для инвесторов важнее всего будет оценка менеджментом среднесрочных перспектив бизнеса в условиях ускорения инфляции и сокращения ВВП. Финансовые показатели сектора с запаздыванием отыгрывают влияние роста цен на сырье. Как правило, это ведет к повышению тарифов на грузоперевозки. При последующей стабилизации или снижения нефтяного рынка перевозчики становятся бенефициарами сокращения издержек "на входе", - отмечает Осин в комментарии. - Globaltrans защищена от санкционных рисков, поскольку 96% выручки генерирует в РФ. Долгосрочная корреляция операционных показателей компании и прогнозов ВВП, а также предстоящее увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году в 1,5 раза (до 180 млн тонн в год) позволяет рассчитывать, что в 2021-2027 годах грузооборот Globaltrans будет увеличиваться на 7% г/г".

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