Повышение ставки ЦБ РФ в текущий момент не требуется - Росбанк

Антикризисный режим в текущий момент не требует повышения ключевой ставки ЦБ РФ, но и не позволяет ее понизить, считают аналитики Росбанка.

"Ключевая ставка в конце февраля была повышена до 20% годовых для обеспечения стабильности российского финансового сектора. Вкупе с ограничениями на функционирование фондового рынка такой шаг способствует удержанию средств в рублевой зоне банковского сектора. Исходя из превентивных целей, дальнейшее повышение ключевой ставки не оправдано. Одновременно с этим стали поступать первые данные об инфляционных последствиях ослабления рубля и приостановки деятельности некоторых иностранных компаний. Инфляция уже достигла 12,5% г/г и вполне может достичь интервала 20-25% г/г к концу апреля. В сравнении со сценарием 2014-2015 гг. такое положение дел потребует более медленного отката ставки от максимальных уровней", - указывают эксперты в комментарии.

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