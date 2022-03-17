Возможна консолидация рубля в диапазоне 100-115 руб./$1 до конца апреля - Росбанк

Возможна консолидация валютной пары USD/RUB в диапазоне 100-115 руб./$1 на горизонте до конца апреля 2022 года, считают аналитики Росбанка.

"Введенные санкционные ограничения против ряда банков и части валютных активов Банка России стали причиной для разделения валютного рынка на две части. "Оффшорный" сегмент продолжает действовать в формате свободного ценообразования, а внутренний - "оншорный" - сосредоточен преимущественно в спотовом сегменте Мосбиржи. Несмотря на заметно упавшие объемы конверсионных операций, перспективы рубля во многом зависят от действия временных мер, в число которых входит обязательная продажа экспортной выручки (минимальное требование с 28 февраля - 80%) и ограничения на движение капитала (ужесточены условия погашения обязательств и вывода средств на зарубежные счета, введены лимиты снятия наличной иностранной валюты). Мы полагаем, действующие меры позволят стабилизировать пару USD/RUB в интервале 100-115 руб./$1 на горизонте до конца апреля, после чего может последовать поступательное смягчение мер и поиск фундаментального равновесия", - пишут эксперты в обзоре.

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