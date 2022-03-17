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17 марта 2022 года 15:40
Новость о росте затрат на заработную плату умеренно негативна для цены акций Walmart - Инвестбанк Синара
Сильный рост затрат Walmart Inc. на заработную плату снизит операционную рентабельность и умеренно негативен для котировок акций эмитента, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Мы считаем, что решение Walmart о найме 50 тыс. сотрудников в США в текущем квартале отвечает потребностям бизнеса, однако рост затрат на персонал окажет давление на операционную рентабельность компании. В американских магазинах ретейлера примерно 94% сотрудников получают почасовую оплату труда, которая в январе и феврале 2022 года выросла более чем на 5% г/г. В случае если Walmart продолжит агрессивную политику найма в течение всего текущего года, то к компании могут присоединиться порядка 200 тыс. сотрудников. По нашим оценкам, расходы на заработную плату вырастут на 15% и будут гораздо выше прогнозируемых менеджментом темпов роста выручки на финансовый 2023 год (+3% г/г). С учетом того что минимальная почасовая заработная плата у Amazon ($18) в 1,5 раза выше, чем у Walmart ($12), не исключено, что последняя будет вынуждена повышать заработные платы еще более быстрыми темпами, чем по стране (5,1% г/г в феврале 2022 года)", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-WALMART-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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