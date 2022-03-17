Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 20% в пятницу - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 20% по итогам заседания регулятора в пятницу, 18 марта 2022 года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Возможными причинами такого решения эксперты называют следующие:

- Повышение ставки принесло свои плоды - крупные банки повысили проценты по краткосрочным депозитам до 20-25% и начали привлекать денежные средства населения.

- Риски финансовой стабильности значительно сократились. Отток наличных средств из банков сменился притоком, который продолжается шесть дней подряд, а структурный дефицит ликвидности банковского сектора сократился с рекордных 7 трлн рублей в начале марта до текущих 2,8 трлн рублей.

- Ситуация на валютном рынке стабилизировалась благодаря действиям по ограничению оттока капитала и обязательным продажам части валютной экспортной выручки.

- Инфляционный импульс остаётся существенным, и в этих условиях Банк России вряд ли быстро перейдёт к снижению ключевой ставки.

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