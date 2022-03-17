S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4330-4390п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4330-4390 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал отскок от годовых минимумов после заседания ФРС. "Быки" временно усилили позиции, что отразилось в движении индикатора RSI выше нейтрального уровня 50 пунктов. Об этом же свидетельствует и формирование разворотной фигуры "двойное дно" на графике бенчмарка. При этом MACD пока не подает определенных сигналов к развороту тренда. В среднесрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность. Ближайшей поддержкой остается уровень в 4115 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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