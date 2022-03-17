Укрепление рубля до 100 руб./$1 все более вероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Укрепление курса рубля по отношению к доллару США до уровня в 100 руб./$1 видится все более вероятным, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Тем не менее эксперты предупреждают, что геополитическая ситуация остается неопределенной, риски для национальной валюты пока сохраняются.

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