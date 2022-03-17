"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Eli Lilly and Co. с целевой ценой на уровне $298,9 за штуку на март 2023г, что предполагает потенциал роста 11%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания Eli Lilly в феврале 2022г получила чрезвычайное одобрение FDA в отношении антительной терапии коронавирусной инфекции bebtelovimab, показавшей эффективность в том числе и от омикрон-штамма, - пишут аналитики инвесткомпании. - Bebtelovimab теперь может применяться для лечения умеренного и нетяжелого течения COVID-19 у взрослых и детей с 12 лет весом от 40 кг с положительным тестом на SARS-CoV-2 в случаях высокого риска прогрессирования инфекции и перехода заболевания в тяжелое течение. Правительство США заказало у Eli Lilly как минимум 600 тыс. доз препарата на сумму $720 млн, а командование американской армии - на сумму $1,08 млрд. Мы ожидаем дальнейших государственных контрактов на закупку bebtelovimab в текущем году на фоне сохранения высокой заболеваемости омикрон-штаммом".

Кроме того, Eli Lilly намерена предоставить доказательства эффективности препарата donanemab по итогам более продолжительных и масштабных испытаний, чтобы снискать максимальную благосклонность регулятора, врачей и страховщиков. В случае одобрения donanemab может стать блокбастером и получить широкое применение в неврологии, полагают аналитики "Финама".

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