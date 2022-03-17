Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря надеждам на прогресс в российско-украинских переговорах

Москва. 17 марта. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 105,01 руб./$1 (-2,99 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 112,51 руб./EUR1 (-5,19 рубля к уровню закрытия среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,98 рубля, составив 108,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,04 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,3 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает к доллару и евро на старте торгов, так как рынок продолжает надеяться, что Россия и Украина могут достичь соглашения о перемирии. Кроме того, участники торгов оценивают результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая накануне подняла ставку впервые с 2018 года.

С понедельника, 14 марта, российско-украинские переговоры проходят ежедневно, без выходных, в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. "Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский в своем телеграм-канале в понедельник.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии.

ФРС повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 15-16 марта на 25 базисных пунктов (б.п.), теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.

Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высока, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%. При этом к концу следующего года большинство членов FOMC ждет подъема ставки до 2,75%. Если она будет увеличиваться шагом в 25 б.п., то до обозначенного уровня ФРС придется поднять ее еще 3-4 раза в течение 2023 года.

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения по итогам трех предыдущих сессий, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями из Китая, где зафиксирована очередная вспышка заболеваемости COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 МСК в четверг составляет $100,44 за баррель, что на 2,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,27 за баррель, что на 2,35% выше итогового значения предыдущей сессии.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Россия может сократить добычу нефти в апреле на 3 млн баррелей в сутки (б/с) на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение добычи в РФ грозит вызвать глобальный шок предложения нефти. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба в среду призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы сдержать подъем цен на нефть.