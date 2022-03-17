Вероятно возвращение курса рубля к отметке 100 руб./$1 - BCS Express

Вероятно возвращение курса рубля к отметке 100 руб./$1 в ближайшей перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль продолжил серию укрепления. Комплекс мер стабилизации курса задействован. Ставки подняты для прекращения оттока капитала из банковской системы, нерезиденты, по сути, отключены, а ограничения на трансграничное движение капитала сохраняются. 18 марта состоится заседание ЦБ РФ, на котором мы не ожидаем изменение ставки. В текущих условиях высокой инфляции и скачка банковских процентов по вкладам и кредитам выше 20%, регулятору необходимо больше информации по влиянию санкций Запада и контрмер России. А пока ожидаем данных по принятию платежей нерезидентами за российские евробонды. Как заявил министр финансов Силуанов, "платежка" передана. По сути, мы свои условия выполнили, и еще не ясно, у кого произойдет "дефолт" по обязательствам - теперь "мяч на стороне" Запада", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

По мнению аналитика, фактор обязательств важен для курса рубля, и Минфин США подтвердил, что России не запрещено обслуживать внешний долг.

"На международном рынке Forex наблюдается рекордная волатильность рубля - за доллар там сейчас предлагают 105 руб. при 96 руб. часом ранее, за евро просят чуть более 114 руб., а было 106 руб.. Прежние оценки возвращения курсом рубля планки 100 руб./$1 на Мосбирже подтверждаем", - отмечает Зельцер.

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