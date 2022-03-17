Локальная перепроданность окажет поддержку котировкам нефти в четверг - ПСБ

Локальная перепроданность окажет поддержку котировкам нефти в четверг и позволит перейти к консолидации у верхней части текущего целевого диапазона $90-100 за баррель Brent, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фьючерс на Brent опустился в среду в зону $90-100/барр., потеряв 28% от ценовых пиков начала марта. Фиксации прибыли продолжили способствовать уход геополитического тематики на второй план на фоне ведущихся переговоров между Россией и Украиной и реализации развитыми странами программы по роспуску стратегических резервов и наращивания предложения в Европе нероссийской нефти, а также более комфортных для спроса погодных условий. Кроме того, негативный настрой поддерживали дальнейший рост долларовых ставок и новости по ФРС", - напоминает эксперт банка Евгений Локтюхов.

На взгляд аналитика, недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей значимого влияния на ход торгов нефтью не оказали: хотя запасы сырой нефти и неожиданно увеличились (+4,3 млн барр.), США нарастили экспорт нефти до 9,3 млн барр./сутки, максимума с лета прошлого года, активизируясь на мировой рынке.

"Утром в четверг фьючерс на Brent вновь пытается отскочить и вернуться выше $100/барр. Мы рассчитываем, что локальная перепроданным окажет некоторую поддержку, позволив рынку нефти перейти к консолидации у верхней части нашего текущего целевого диапазона $90-100/барр.", - прогнозирует Локтюхов.

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