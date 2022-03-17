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Главная / Мнения аналитиков / Рынок еврооблигаций может разделиться на внутренний и внешний - "Фридом Финанс"
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17 марта 2022 года 09:20
Рынок еврооблигаций может разделиться на внутренний и внешний - "Фридом Финанс"
Рынок еврооблигаций может в перспективе разделиться на внутренний и внешний, а ценообразование на них будет сильно отличаться, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Дефолта не будет. Минфин продолжит исполнять обязательства по внешнему долгу, но при фактической невозможности осуществления валютных платежей выплаты могут быть сделаны в рублях. Резиденты (российские инвесторы) в любом случае не пострадают. Однако снижение некоторыми международными агентствами рейтинга по купонам до уровня "ограниченный дефолт" возможно. Это может препятствовать получению высоких рейтингов надежными эмитентами или потребует непростого процесса внесения изменений в проспект уже торгуемых бумаг. В конечном счете рынок еврооблигаций может в перспективе разделиться на внутренний и внешний, а ценообразование на них будет сильно отличаться", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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