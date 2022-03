Фондовые рынки уверенно растут после первого за 4 года повышения ставки ФРС США

Фондовый рынок США закрылся уверенным ростом после первого за 4 года повышения ставки ФРС. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут 2-й день подряд. Цены на нефть растут после трех сессий падения, Brent на уровне $99,76 за баррель.

Фондовые рынки США завершили торги в среду уверенным ростом, после того как Федеральная резервная система приняла решение впервые с 2018 года поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Более того, Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высока, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще шести повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%. При этом к концу следующего года большинство членов FOMC ждет подъема ставки до 2,75%. Если она будет увеличиваться шагом в 25 б.п., то до обозначенного уровня ФРС придется поднять ее еще 3-4 раза в течение 2023 года.

"Это очень похоже на то, что они хотели обозначить серьезность своей борьбы с инфляцией и что они будут стараться справиться с ней быстро и возьмут ее под контроль", - отметила главный исследователь Schwab Center Кэти Джонс.

Кроме того, ФРС прогнозирует, что американская экономика вырастет на 2,8% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в декабре 4%. Прогноз для инфляции в 2022 году увеличен до 4,3% с 2,6%, для безработицы - оставлен на уровне 3,5%.

Между тем розничные продажи в США в феврале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, немного не дотянув до ожидаемого экспертами роста на 0,4%. Как сообщило министерство торговли страны, в январе продажи взлетели на 4,9%, а не на 3,8%, как было объявлено ранее.

Замедление темпов роста продаж в прошлом месяце обусловлено, в том числе высокой инфляцией, которая ограничивает покупательную способность населения, полагают эксперты. На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.

В фокусе рынка также остается развитие ситуации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о появлении надежды на компромисс на переговорах с Украиной, отметив, что формулировки договоренностей по гарантиям безопасности близки к согласованию. Западные СМИ также цитируют президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что переговоры между делегациями стали "более реалистичными".

Тем временем инвесторы на глобальных рынках приветствовали решение китайских властей поддерживать стабильность финансовых рынков и стимулировать экономический рост. Об этом было заявлено на заседании комитета по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР. Власти также сообщили, что намереваются продолжать сотрудничать с компетентными органами США для разрешения проблем регулирования китайских компаний с листингом в Соединенных Штатах. На этих новостях гонконгский фондовый рынок подскочил на торгах на 9,1%, продемонстрировав максимальный подъем с 2008 года.

Котировки американских депозитарных расписок (ADR) китайского технологического гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. в Нью-Йорке выросли в цене на 37%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 39%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 26% и Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 48%.

Бумаги американского производителя чипов Micron Technology (SPB: MU) прибавили в цене 9%. Эксперты Bernstein повысили рекомендацию для акций этой компании сразу на две ступени - до "выше рынка" с "ниже рынка". Аналитики Bernstein считают, что конфликт на Украине не приведет к проблемам в уровне спроса или предложения на рынке полупроводниковой продукции.

Котировки акций сети кофеен Starbucks Corp. (SPB: SBUX) увеличились на 5,2%. Аналитики JPMorgan улучшили рекомендацию акциям Starbucks до "выше рынка" с "нейтрально", но сохранили прогнозную цену на уровне $101. Главный исполнительный директор этой компании Кевин Джонсон уйдет в отставку 4 апреля. Временным главой компании станет ее основатель Говард Шульц, который будет исполнять свои обязанности всего за $1.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялось на 1,55% и составило 34063,1 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (+5,1%), Nike Inc. (SPB: NKE) (+5%), и Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (+4,8%).

Standard & Poor's 500 повысился на 2,24% - до 4357,86 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite выросло на 3,77% и достигло 13436,55 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют уверенный подъем по итогам второго дня подряд.

Поддержку рынку оказало решение Федеральной резервной системы США повысить процентные ставки впервые за четыре года, а также заявления властей Китая о намерении поддерживать компании, занимающиеся недвижимостью, и интернет-отрасль, сообщает MarketWatch.

Федрезерв поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, и теперь она находится в диапазоне 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Власти Китая намерены поддерживать стабильность финансовых рынков и планируют принять меры для стимулирования экономического роста в стране, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на итоги заседания комитета по финансовой стабильности и развитию при Госсовете КНР.

Монетарная политика должна активно отвечать на экономические условия, чтобы поддерживать экономику, а новое кредитование должно помочь поддержать оптимальный рост. На заседании также отмечалось, что регуляторы КНР и США продолжают коммуникации и добились прогресса в переговорах, касающихся регулирования китайских компаний с листингом на американских биржах.

Риски того, что компании из КНР вынуждены будут покинуть биржи США, являлся одной из основных причин распродажи китайских акций в последнее время, отмечают эксперты.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК вырос на 2,2%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 5,8%, при этом повышение котировок демонстрируют практически все компоненты индекса.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции девелопера Country Garden Holdings Co. (+21,9%), интернет-компаний JD.com Inc. (+13,9%), Meituan (+13,8%) и Alibaba Group Holding Ltd. (+12%).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:21 МСК взлетел на 3,5%, до максимума за последние две недели.

Наиболее существенно повышается цена акций производителя стальной продукции Japan Steel Works Ltd (+7,4%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+7%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+6,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК увеличился на 1,7%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 1,05%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1,1% и на 1,6%.

Безработица в Австралии, скорректированная с учетом сезонности, в феврале опустилась до 4% по сравнению с 4,2% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS).

Это самый низкий уровень с 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 4,1%, по данным Trading Economics

Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения по итогам трех предыдущих сессий, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Украины, а также новостями из Китая, где зафиксирована очередная вспышка заболеваемости COVID-19.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в четверг составляет $99,76 за баррель, что на $1,74 (1,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,89 (1,9%), до $98,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,47 за баррель, что на $1,43 (1,5%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $1,4 (1,5%), до $95,04 за баррель.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Россия может сократить добычу нефти в апреле на 3 млн б/с на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение добычи в РФ грозит вызвать глобальный шок предложения нефти. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из России.

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба в среду призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы сдержать подъем цен на нефть.

"Волатильность нефтяного рынка уже является очень высокой, а столь существенный риск сокращения поставок поднимает волатильность на новый уровень", - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

"Снижение цен на нефть за предыдущие несколько сессий говорит о том, что премия за риск, заложенная в рынок в данный момент, небольшая, и рынок остается уязвимым к ухудшению ситуации вокруг Украины", - приводит слова Паттерсона агентство Bloomberg.