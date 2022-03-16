Рубль закрыл торги небольшим повышением к доллару и евро в ожидании прогресса в российско-украинских переговорах

Москва. 16 марта. Доллар США и евро немного подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов в среду, рубль подрос к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающихся с понедельника в ежедневном режиме росийско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 108 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,1 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 117,7 руб./EUR1, подешевев на 80,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,52 рубля - до 112,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро по итогам среды, рынок продолжает надеяться, что Россия и Украина все же смогут прийти к соглашению о перемирии. Четвертый по счету раунд переговоров начался еще в понедельник, но после нескольких часов консультаций их участники решили взять техническую паузу до вторника. После возобновления переговоров во вторник они продолжаются и в среду.

В понедельник, 14 марта, глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что российско-украинские переговоры проходят ежедневно, без выходных, в формате видеоконференцсвязи. "Этот формат сильно экономит силы и средства. Стремимся делать все возможное для выполнения поставленных В.Путиным задач, для мирного будущего России", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Белоруссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о появлении надежды на компромисс на переговорах с Украиной, отметив, что формулировки договоренностей с Украиной по гарантиям безопасности близки к согласованию. Между тем западные СМИ цитируют президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что переговоры между делегациями стали "более реалистичными".

Минфин США сформировал список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми будет осуществляться в приоритетном режиме. Этот перечень был вручен участникам первого заседания специальной международной группы, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), говорится в сообщении американского Минфина.

Публичная часть этого списка состоит из 28 фамилий.

В их числе - Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Андрей Костин, Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, Кирилл Шамалов, Алишер Усманов, Андрей Скоч, Геннадий Тимченко, Николай Токарев, Алексей Миллер, Виктор Вексельберг, Александр Бабаков, Александр Бортников, Валерий Герасимов, Игорь Костюков, Константин Малофеев, Сергей Нарышкин, Николай Патрушев, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Виктор Золотов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать, чью кандидатуру на пост председателя Центробанка Владимир Путин намерен выдвинуть на следующей неделе.

"Мы никогда не анонсируем такие (предложения - ИФ). Когда президент внесет - тогда и внесет", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса", продолжит ли Эльвира Набиуллина руководить Банком России.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.

В центре внимания глобальных трейдеров - заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок ждет, что Федрезерв поднимет ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Ранее многие эксперты предполагали, что повышение может составить сразу 50 б.п. из-за рекордных за многие десятилетия темпов инфляции в стране. Однако прогноз сменился на более осторожный на фоне повышенной неопределенности на глобальных рынках из-за вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Инвесторы также сосредоточат внимание на прогнозах относительно изменения ВВП, инфляции и безработицы в стране. Согласно экспертам Barclays, ФРС может ухудшить ожидания роста экономики страны в 2022 году до 3,3% с прогнозируемых ранее 4%.

Итоги заседания будут опубликованы в среду в 21:00 МСК, пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла состоится в 21:30 МСК.

Розничные продажи в США в феврале увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, немного не дотянув до ожидаемого экспертами роста на 0,4%. Как сообщило министерство торговли страны, в январе продажи взлетели на 4,9%, а не на 3,8%, как было объявлено ранее.

Замедление темпов роста продаж в прошлом месяце обусловлено, в том числе, высокой инфляцией, которая ограничивает покупательную способность населения, полагают эксперты. На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в стране в феврале подскочил на 17,6% после увеличения на 13% в предыдущий месяц.

Котировки нефти демонстрируют разнонаправленную динамику после публикации данных о неожиданном росте запасов этого топлива в США. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $99,43 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,8 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,35 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения резервов на 1,8 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 3,62 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 332 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение резервов бензина на 1,46 млн баррелей и дистиллятов - на 1,76 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль укреплялся по отношению к доллару, однако волатильность российской валюты сохраняется. Так, в первую минуту торгов курс доллара в моменте снижался до уровня в 105,1 руб., но после быстро вырос снова и в течение дня торговался в диапазоне 107,3-109 руб. "Вероятное повышение ставки в США, о котором может быть объявлено сегодня в рамках подведения итогов мартовского заседания ФРС, сейчас может не входить в круг основных факторов, влияющих на динамику курса российской валюты. Внимание инвесторов, скорее, направлено на то, как разворачиваются украинский конфликт и мирные переговоры, а также на эффект от санкций и те меры, которые принимаются российскими финансовыми властями в ответ на сложившуюся ситуацию. В пятницу состоится заседание Банка России, однако, учитывая внеплановое повышение уровня ставки до 20% в конце февраля и отсутствие значительных положительных сдвигов в геополитической ситуации с того момента, полагаем, что ставка останется на том же уровне, но в ЦБ могут прояснить свой взгляд на ситуацию на фоне прочих мер и ограничений, которые были введены за последние недели", - отмечает Беспалов.

"В текущих условиях существенное падение нефтяных цен не оказывает заметного влияния на рубль, который продолжает укрепляться на фоне умеренно ослабившегося геополитического напряжения. Сегодняшняя публикация итогов заседания ФРС вряд ли будет способствовать укреплению валют EM. Тем не менее, на наш взгляд, влияние решений ФРС на рубль сейчас будет минимальным. В целом у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал закрепиться на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России в среду, 16 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 596,4 млрд рублей) в среднем по ставке 19,81% годовых.

Банки в среду на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 45,2 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 марта на 3,4302 рубля, до 108,0521 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,6921 рубля, до 118,7601 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 3,2981 рубля по отношению ко вторнику и составил 108,0972 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,9676 рубля и составил 108,1416 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 192,213 млн, из которых $670,864 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $521,349 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,3321 рубля, до 118,0237 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 1,2924 рубля, до 118,4379 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR337,548 млн, из которых EUR179,413 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR158,135 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов поднялись в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 21,0% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 34 б.п. - до 21,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 21 б.п. - до 23,53% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 6 б.п. - до 24,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 8 б.п. - до 24,88% годовых.