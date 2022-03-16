"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с целью $156,6

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $156,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 29,3% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору за последнее десятилетие приносил инвесторам достойную доходность, а с началом пандемии коронавируса актуальность вложений в биотех только возросла. Коррекционная просадка, прокатившаяся по сектору в текущем году, открыла благоприятную точку входа в актив, который нисколько не потерял своей актуальности даже в условиях постепенного отступления пандемии коронавируса. На основании консенсус-прогноза Bloomberg доходность индекса NASDAQ Composite в ближайшие 12 мес. ожидается на уровне 35%, при этом скорректированный коэффициент beta по iShares Biotechnology ETF равен 0,83, исходя из этого мы и определяем целевую цену инструмента на уровне $ 156,6", - пишет аналитик Зарина Саидова.

На взгляд эксперта, в пользу дальнейшего роста и развития биотехнологий сыграет старение населения США, а также подъем заболеваемости раком, дегенеративными неврологическими и многими другими недугами.

"Коронавирус в обозримой перспективе, как мы ожидаем, будет признан эндемичным заболеванием, и масштабы вакцинации от COVID-19 начнут снижаться, но в результате исследований и разработок вакцин от ковида на основе мРНК сама технология матричной РНК может стать широко применяемой в создании вакцин от других инфекций, и это направление биотеха в ближайшие годы будет стремительно развиваться", - прогнозирует Саидова.

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в Соединенных Штатах.

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