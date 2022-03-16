Вероятен подъем котировок золота к отметке $2200/унц. во 2П22 - ПСБ

Вероятен подъем котировок золота к отметке $2200 за тройскую унцию во II полугодии 2022г, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"После пиков 8 марта, когда цены на золото достигли отметки $2050/унц., к текущему моменту они откатились на 7%, до уровня $1910/унц. На наш взгляд, основная причина заключается в росте доходности гособлигаций перед публикацией решения Федрезерва США по ключевой ставке. Сильный рост драгоценного металла в начале марта мы связываем с ухудшением настроений у глобальных инвесторов из-за геополитической напряженности, в результате чего наблюдался переток капитала из высокорискованных активов в защитные. Об этом свидетельствует снижение фондового рынка США, в то же время золото смогло вернуться к уровням августа 2020г, преодолев отметку $2000/унц.", - пишет эксперт банка.

Сейчас же стоимость унции золота опустилась за 5 торговых дней до $1920/унц., тем самым практически полностью растеряв рост первой недели марта, констатирует аналитик. По его мнению, это связано с заседанием ФРС, результаты которого будут объявлены сегодня. Головинов ожидает, что ставка будет поднята до 0,25-0,5%. Однако, беря во внимание возросшее инфляционное давление во всём мире в последнее время, есть шанс, что ФРС решит пойти ещё дальше и поднять ставку сразу до 0,5-0,75%.

"Несмотря на это, мы сохраняем свой прогноз по золоту. Ожидаем, что в первом полугодии стоимость одной унции сможет переписать исторический рекорд, поднявшись к отметке $2200/унц. В краткосрочной перспективе ждём, что стоимость золота будет консолидироваться вблизи уровня $1900/унц., однако высокие инфляционные ожидания в скором времени позволят перейти ценам на золото в фазу роста", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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