Акции Bristol Myers и Vertex интересны для инвестиций на среднесрочную перспективу - "Финам"

Акции американских фармкомпаний Bristol Myers и Vertex интересны для инвестиций на среднесрочную перспективу, сообщается в аналитическом материале "Финама".

"Акции Bristol-Myers Squibb Co. с начала 2022г даже в условиях падающего рынка сумели показать рост на 11,3%. Компания регулярно преподносит инвесторам и пациентам хорошие новости по части исследований и разработок - за последние месяцы стало известно об одобрении FDA препарата Opdivo (nivolumab) в комбинации с платиновой химиотерапией для лечения определенной разновидности рака легких до резекции опухоли. По итогам IV квартала выручка Bristol Myers Squibb выросла на 8,1% (г/г) и составила $12 млрд, продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику. Скорректированная чистая прибыль компании составила $4,10 млрд, увеличившись на 24,2%. Наша оценка справедливой стоимости акций Bristol Myers Squibb составляет $79,9 на акцию на сентябрь 2022г, апсайд - 15%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что Vertex Pharmaceuticals является первопроходцем в лечении муковисцидоза - самого распространенного у европеоидов аутосомно-рецессивного заболевания, сильно ограничивающего продолжительность жизни. Препараты Vertex Pharmaceuticals от этого недуга относятся к числу крайне дорогостоящих, при этом компания практически является монополистом на данном рынке, поэтому ей удается отстаивать столь высокие цены своих лекарств и добиваться от правительств стран финансирование этой терапии для граждан.

"Vertex располагает весьма амбициозной и смелой экспериментальной линейкой - у компании 19 исследовательских программ, в том числе одна в рамках третьей фазы. По итогам IV квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 27% (г/г) до $2,07 млрд, а скорректированная чистая прибыль компании возросла на 31% и составила $866 млн. Продажи ключевого продукта Trikafta/Kaftrio увеличились на 55% до $1,7 млрд. Наша оценка справедливой стоимости акции Vertex Pharmaceuticals составляет $286,2 на акцию на конец 2022г, апсайд - 18%", - указывают эксперты "Финама".

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