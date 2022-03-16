Акции Intel являются одними из самых привлекательных в секторе - Инвестбанк Синара

Акции Intel Corp. являются одними из самых привлекательных в секторе, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

Intel заявила, что инвестирует 33 млрд евро ($36 млрд) в производство микросхем и НИОКР в Европе, в том числе в новый комплекс в Германии, напоминает аналитик банка Сергей Вахрамеев. Кроме того, глава Intel Пэт Гелсингер сказал, что в долгосрочной перспективе компания инвестирует в свое европейское производство до 80 млрд евро ($88 млрд), включая расходы на НИОКР.

"Intel уже во второй раз в 2022г делает крупную ставку на строительство новых заводов. Ранее компания заявляла о планах по строительству завода в штате Огайо стоимостью $20 млрд с возможностью наращивания мощностей и увеличения инвестиций в данный проект до $100 млрд. В прошлом году Intel сообщила, что будет увеличивать мощности в Аризоне и Нью-Мексико. С учетом глобального дефицита полупроводников мы считаем решение менеджмента оправданным. Оно позволит Intel отвоевать технологическое преимущество у азиатских конкурентов. Продажи в полупроводниковой отрасли впервые превысили $500 млрд в 2021г, и руководители многих компаний считают, что этот объем может удвоиться менее чем за десятилетие. Мы считаем, что новость окажет позитивное влияние на котировки акций Intel, которые, на наш взгляд, являются одними из самых привлекательных в секторе", - пишет Вахрамеев.

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