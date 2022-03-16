План правительства РФ по поддержке экономики выглядит очень умеренным - Альфа-банк

Весьма скромный масштаб мер поддержки экономики правительством РФ отражает существенную степень неопределенности текущей экономической ситуации и указывает на то, что правительство еще до конца не оценило масштаб предстоящих рисков, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник объявил о том, что правительство России подготовило план мер на 1 трлн руб, направленный на повышение устойчивости экономики страны в условиях санкций. Сейчас в него включено порядка 100 инициатив, в том числе предоставление льготных кредитов бизнесу, меры содействия импорту и другие меры. Большую часть средств планируется направить на социальную поддержку и стимулы для рынка труда, а также финансирование строительного и транспортного секторов, предприятий малого и среднего бизнеса", - отмечает эксперт банка.

По мнению Орловой, в целом предложенные меры похожи на антикризисные планы правительства в период предыдущих кризисов, однако размер пакета поддержки выглядит очень небольшим: озвученная цифра менее 1% ВВП, тогда как в 2014-2015гг пакет поддержки оценивался в 3% ВВП, а в период пандемии 2020-2021г - на уровне 6% ВВП.

Незначительным масштаб озвученной суммы поддержки выглядит, на взгляд эксперта, и в контексте текущего экономического шока: так, в 2015г российский ВВП снизился на 2,0% г/г, в 2020г снижение экономической активности оценивалось в -2,7% г/г, тогда как ожидания масштаба экономического шока в 2022г выглядят более серьезными - более адекватным ориентиром для сравнения должен служить кризис 2008г, когда спад российского ВВП составил -7,8% г/г.

"Иными словами, объявленный правительством план объемом 1 трлн руб. выглядит очень умеренным в контексте предыдущих мер поддержки и масштаба текущего кризиса, что означает высокую вероятность повышения суммы госпрограмм в ближайшие месяцы, - резюмирует Орлова. - Весьма скромный масштаб объявленных мер поддержки, тем не менее, может отражать существенную степень неопределенности текущей экономической ситуации, указывая на то, что правительство пока еще до конца не оценило масштаб предстоящих рисков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.