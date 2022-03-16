Акции Merck, Pfizer и Johnson & Johnson привлекательны для среднесрочных инвестиций - "Финам"

"Финам" рекомендует акции Merck, Pfizer и Johnson & Johnson в качестве консервативных инструментов для среднесрочных инвестиций, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Недавняя глобальная геополитическая турбулентность вызвала серьезные изменения в инвестиционной привлекательности целого ряда секторов, но сектор здравоохранения оказался оазисом относительного спокойствия и неуязвимости перед происходящими событиями. Однако далеко не весь сектор здравоохранения можно отнести к консервативным вложениям, а многих инвесторов сейчас интересуют именно защитные вложения. К числу консервативных вложений, устойчивых к всякого рода тревожным событиям в политике и экономике, можно отнести акции американских фармацевтических гигантов Merck, Pfizer и Johnson & Johnson", - пишут аналитики "Финама".

Merck & Co., на взгляд экспертов, вполне удачно отчиталась за IV квартал 2021 года - выручка выросла на 23,5% (г/г) до отметки $13,52 млрд, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 64% до $4,58 млрд. Вместе с опубликованным годовым отчетом компания представила прогнозы по продажам molnupiravir на 2022г в диапазоне $5-6 млрд. Merck наращивает дивиденды 12 лет кряду, ожидаемая дивидендная доходность бумаги в текущем году составляет 3,5%. Цель по бумаге составляет $95 на конец 2022г, потенциал роста - 22%, указывают стратеги инвесткомпании.

"Для Pfizer Inc. IV квартал и весь 2021г оказались невероятно удачными, - отмечают аналитики "Финама". - По итогам квартала компания зафиксировала рост выручки на 105% в годовом выражении до отметки $23,84 млрд. Скорректированная чистая прибыль Pfizer возросла на 156% до $6,2 млрд. Pfizer обозначила прогноз по выручке на 2022г в диапазоне $98-102 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию - в диапазоне $6,35-6,55. Pfizer остается главным бенефициаром пандемии коронавируса, но и без учета этого линейка экспериментальных препаратов компании является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли. Наша цель по бумаге - $72,2 на конец 2022г, апсайд - 38%".

Гигант сектора здравоохранения Johnson & Johnson также отнесен стратегами "Финама" к разряду консервативных вложений. Компания имеет широкую специализацию, но в минувшем квартале решила отделить свой потребительский сегмент и создать из него самостоятельную публично торгуемую компанию. Это, по мнению аналитиков "Финама", позволит Johnson & Johnson сконцентрироваться на фармацевтическом бизнесе и медтехе. "В любом случае, один из крупнейших представителей нецикличной отрасли на данном этапе весьма привлекателен как антирисковое вложение. Наша цель по бумаге - $198,5 на конец 2022г, потенциал роста - 16%", - подчеркивается в комментарии.

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