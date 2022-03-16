Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений - Райффайзенбанк

Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений на заседании в пятницу, полагают эксперты Райффайзенбанка.

"18 марта состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором, как мы полагаем, регулятор оставит ее без изменений, - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков. - Экстренное повышение ставки в конце февраля (до уровня 20%), на наш взгляд, в первую очередь было призвано остудить панику на валютном рынке и стимулировать сбережения населения в рублях. Вслед за ключевой ставкой банки подняли ставки по вкладам, что уже дало свой результат - судя по оперативной статистике ЦБ по факторам формирования ликвидности, авральный отток в наличность со счетов сменился ощутимым притоком. При этом, с таким уровнем ключевой ставки кредитный канал фактически закрывается, т.к. заимствования становятся запретительно дорогими, что является дополнительным фактором охлаждения панического потребления".

Эксперты также отметили, что для влияния на спекулятивный отток капитала в ситуации столь существенной переоценки странового риска только денежно-кредитный канал обладал бы невысокой эффективностью, поэтому регулятор дополнительно ввел определенные меры по контролю за движением капитала. Ожидаемое начало цикла повышения ставки ФРС пока что, на взгляд Мурашова и Чепкова, остается "за скобками" для российского регулятора и скорее может повлиять в среднесрочной перспективе, потенциально увеличивая уровень нейтральной ставки.

"Жесткие денежно-кредитные условия способствуют замедлению инфляции, но, на наш взгляд, не уберегут ее от взлета выше 20% г./г. в этом году - в условиях ожидаемого дефицита по ряду товаров (связанного с санкционными и добровольными ограничениями на импорт в РФ) и существенного падения курса рубля влияние ЦБ на ценовую динамику ослабляется, - прогнозируют аналитики банка. - Хотя, исходя из недельных данных, инфляция по состоянию на 4 марта только превысила отметку в 10% г./г., если на второй неделе марта сохранится аналогичный среднесуточный темп, она уже преодолеет отметку в 12% г./г. В связи с тем, что в текущих условиях сложно определить пик нового повышательного тренда, мы считаем, что возможность дополнительного повышения ключевой ставки в этом году (после мартовского заседания) пока рано списывать со счетов".

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