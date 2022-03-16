"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целью $318,1

"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целевой ценой $318,1 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы по-прежнему рекомендуем к покупке iShares U.S. Healthcare ETF - классическое вложение в сектор здравоохранения, подходящее для консервативных инвесторов и тех, кто хотел бы "купить и забыть". Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и к 2028г страна по прогнозам будет тратить на здравоохранение $6,2 трлн долларов в год - почти 20% от ВВП. Поэтому выручке и прибыли крупнейших компаний сектора в США в долгосрочной перспективе ничто не угрожает, и геополитические риски для здравоохранения актуальны в меньшей степени, чем для многих других секторов. Наша цель по инструменту - $318,1 на декабрь 2022г, апсайд составляет 17%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Russell 1000 Health Care RIC 22.5/45 Capped Gross Index. Данный индекс включает в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические, а также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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