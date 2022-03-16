S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI приблизился к 50 пунктам, что может свидетельствовать о скором развитии растущего тренда. MACD не подает значимых сигналов. Позиции "быков" становятся сильнее, о чем говорит появление на графике разворотной фигуры "двойное дно", - пишут аналитики инвесткомпании.

Вышедшие 15 марта данные индекса цен производителей (PPI) способствовали повышению интереса инвесторов к активам, характеризующимся более высоким уровнем риска, подчеркивается в комментарии. PPI конечного спроса в феврале увеличился на 0,8% м/м против прогнозируемого роста на 1,0%. Индекс цен производителей без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители укрепился на 0,2% по сравнению с ожидаемыми аналитиками 0,6%. Мартовские инфляционные ожидания усиливаются на новостях из Китая, где число случаев заболевания COVID-19 увеличилось до 5 тыс. в сутки, что может углубить разрыв в цепочках экспорта.

"Доходность 10-летних трежерис остановилась на отметке 2,16%, что на 2 б.п. выше показателя, зафиксированного 15 марта, - констатируют эксперты "Фридом-Финанс". - Доходность "двухлеток" выросла на 1 б.п., до 1,86%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,5%. Основное внимание инвесторов будет приковано к сегодняшнему решению ФРС относительно повышения ставки. Итоги заседания регулятора внесут большую ясность в вопрос о темпах ужесточения денежно-кредитной политики. Агрессивный подъем ставки будет свидетельствовать о том, что ФРС сфокусирована на борьбе с инфляцией, однако это может оказать сдерживающее влияние на экономический рост США".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.