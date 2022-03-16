ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 20% в пятницу - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Мы ожидаем в пятницу сохранения ставки ЦБ на уровне 20%. Текущий уровень обеспечивает интерес клиентов и вкладчиков к размещению средств в банковской системе, поддерживая ее устойчивость в текущих условиях и сдерживая потребительскую активность. В данном контексте говорить о снижении ставки пока рано. Одновременно текущей ставки вполне достаточно для сжатия кредитных процессов до минимума, поэтому поднимать ставку еще выше нет смысла. В целом мы не ожидаем изменений в процентной политике до хотя бы частичного урегулирования геополитической ситуации", - пишет эксперт.

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