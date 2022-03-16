Ближайший уровень поддержки цены золота - диапазон $1880-1900/унц. - "Финам"

Ближайший уровень поддержки котировок золота находится в районе $1880-1900 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Золото к середине текущей недели торгуется в районе $1915 за тройскую унцию. Подросла доходность по казначейским облигациям США на ожиданиях жесткой риторики на ближайшем заседании ФРС, плюс к этому есть надежды на прогресс в переговорах между Россией и Украиной по деэскалации - это снизило привлекательность золота в качестве актива-убежища. Ближайший уровень поддержки по золоту находится в районе $1880-1900 за тройскую унцию", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.