"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $149 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $120,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После внушительной коррекции и роста чистой прибыли за 2021 год фундаментальная оценка компании уменьшилась почти в три раза, что дает неплохой потенциал для отскока бумаг. Помимо прочего, модели западных аналитиков прогнозируют стабильный рост чистой прибыли компании на горизонте двух-трех лет, что также положительно повлияет на мультипликаторную оценку акций", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения после существенного снижения котировки акций пробили нисходящий канал и формируют разворотный тренд. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $149. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $120,2 риск на портфель составит 0,32%", - отмечают в "Финаме".

Global Payments - американская компания, которая предлагает решения в сфере платежных систем для кредитных, дебетовых карт, цифровых и бесконтактных платежей.

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