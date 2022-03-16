Возможно повышение ставки ЦБР на заседании 18 марта - BCS Express

Возможно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 18 марта 2022 года, считают аналитики BCS Express.

"Основное событие недели для российского рынка - заседание ЦБ РФ в пятницу, 18 марта. Не исключаем, что ключевая ставка может быть еще увеличена с текущих 20%, чтобы сбить инфляционные ожидания. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина впервые за два года может не провести пресс-конференцию после планового совета директоров регулятора, ограничившись заявлением", - отмечают эксперты в комментарии инвестиционной компании.

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