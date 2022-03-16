Возможно укрепление рубля до 100 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 100 руб./$1 в ближайшие дни с дальнейшей консолидацией у достигнутого уровня, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Утром в среду пара доллар/рубль уверенно ушла под отметку 110 руб./$1, которая тестировалась на прочность в последние два дня, констатирует эксперт.

"Введенные Банком России меры поддержки рубля продолжают усиливать действие. Похоже, что российские экспортеры и потребители их продукции потихоньку научились работать в условиях финансовых санкций, и объем притока валютной выручки в страну увеличивается. Большую поддержку рублю оказывают и ожидания заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. При этом вводимые Западом новые санкции практически не оказывают на рубль никакого влияния - по сравнению с "замораживанием", а может быть, уже можно говорить и об отъеме значительной части российских валютных резервов, остальные меры имеют второстепенный характер. На укрепление рубля стали играть и валютные спекулянты", - отмечает Антонов в комментарии.

Аналитик также не исключает, что в пятницу Банк России еще поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это повысит привлекательность рублевых депозитов и увеличит объем продажи валюты населением.

"Таким образом, в ближайшие дни, может быть, даже до конца недели, можно ждать ухода пары доллар/рубль в район 100 руб./$1, где на какое-то время стоит ждать стабилизации курса", - заключает эксперт "Алор Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.