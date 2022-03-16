Возможно повышение ставки на каждом заседании ФРС в текущем году - "Солид Брокер"

Возможно повышение базовой процентной ставки на каждом заседании ФРС США в текущем году, считают аналитики "Солид Брокер".

"В среду произойдет событие, которое мы ждали очень давно - новый цикл повышения ставки в США. Базово рынок предполагает повышение на 0,25 п.п., но мы не исключаем подъема сразу на 0,5 п.п. Инфляция в США уже год держится выше таргета в 2%, а в связи с последними событиями может ускориться. Пока выглядит так, что ФРС запаздывает со своими действиями. Мы считаем, что повышение ставки будет на каждом заседании ФРС в этом году. Рынок также будет следить за комментариями главы ФРС США Дж. Пауэлла", - пишут эксперты в комментарии.

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