Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $98-108/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Волатильность на нефтяном рынке в ближайшие дни сохранится, при этом до очередного усиления опасений перебоев в поставках котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $98-108 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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