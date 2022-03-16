Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 110 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Пара USD/RUB обладает потенциалом закрепления на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Публикация итогов заседания ФРС в среду вряд ли будет способствовать укреплению валют EM. Тем не менее, на наш взгляд, влияние решений ФРС на рубль сейчас будет минимальным. В целом у курса пары USD/RUB есть потенциал закрепиться на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.