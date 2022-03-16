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Главная / Мнения аналитиков / Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 110 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"
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16 марта 2022 года 11:35
Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 110 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"
Пара USD/RUB обладает потенциалом закрепления на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Публикация итогов заседания ФРС в среду вряд ли будет способствовать укреплению валют EM. Тем не менее, на наш взгляд, влияние решений ФРС на рубль сейчас будет минимальным. В целом у курса пары USD/RUB есть потенциал закрепиться на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели в отсутствие особо негативных геополитических новостей", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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16 марта 2022 года 16:12
"Финам" рекомендует акции Merck, Pfizer и Johnson & Johnson в качестве консервативных инструментов для среднесрочных инвестиций, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Недавняя глобальная геополитическая турбулентность вызвала серьезные изменения в инвестиционной привлекательности... читать дальше
.16 марта 2022 года 15:41
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений на заседании в пятницу, полагают эксперты Райффайзенбанка. "18 марта состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором, как мы полагаем, регулятор оставит ее без изменений, - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков. -... читать дальше
.16 марта 2022 года 15:16
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целевой ценой $318,1 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы по-прежнему рекомендуем к покупке iShares U.S. Healthcare ETF - классическое... читать дальше
.16 марта 2022 года 14:51
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI приблизился к 50 пунктам, что может свидетельствовать о... читать дальше
.16 марта 2022 года 14:25
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем в пятницу сохранения ставки ЦБ на уровне 20%. Текущий уровень обеспечивает интерес клиентов и вкладчиков... читать дальше
.16 марта 2022 года 14:00
Ближайший уровень поддержки котировок золота находится в районе $1880-1900 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Золото к середине текущей недели торгуется в районе $1915 за тройскую унцию. Подросла доходность по казначейским облигациям США на ожиданиях жесткой... читать дальше
.16 марта 2022 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $149 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $120,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После внушительной коррекции и роста... читать дальше
.16 марта 2022 года 13:15
Возможно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 18 марта 2022 года, считают аналитики BCS Express. "Основное событие недели для российского рынка - заседание ЦБ РФ в пятницу, 18 марта. Не исключаем, что ключевая ставка может быть еще увеличена с текущих 20%, чтобы сбить... читать дальше
.16 марта 2022 года 12:41
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 100 руб./$1 в ближайшие дни с дальнейшей консолидацией у достигнутого уровня, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Утром в среду пара доллар/рубль уверенно ушла под отметку 110 руб./$1, которая... читать дальше
.16 марта 2022 года 12:17
Возможно повышение базовой процентной ставки на каждом заседании ФРС США в текущем году, считают аналитики "Солид Брокер". "В среду произойдет событие, которое мы ждали очень давно - новый цикл повышения ставки в США. Базово рынок предполагает повышение на 0,25 п.п., но мы не исключаем подъема... читать дальше
.16 марта 2022 года 11:54
латильность на нефтяном рынке в ближайшие дни сохранится, при этом до очередного усиления опасений перебоев в поставках котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $98-108 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов... читать дальше
.16 марта 2022 года 11:10
Акции лидеров продовольственного ритейла X5 Retail и "Магнита" могут считаться защитной инвестицией в 2022 году на фоне роста инфляции, полагают аналитики BCS Express. "Стабильный спрос на продукцию этих компаний может позволить перекладывать растущие издержки на потребителя. При этом... читать дальше
.16 марта 2022 года 10:45
Результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативны для будущей динамики котировок акций эмитента, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы считаем опубликованные во вторник результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативными для будущей динамики котировок акций... читать дальше
.16 марта 2022 года 10:27
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании прогресса в российско-украинских переговорах
Москва. 16 марта. Доллар США дешевеет, евро не изменился на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров. читать дальше
.16 марта 2022 года 10:26
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: · ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК); · розничные продажи США в феврале (15:30 МСК); · отчет Минэнерго США о запасах нефти и... читать дальше
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