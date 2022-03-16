Акции X5 и Магнита могут считаться защитной инвестицией в 2022г - BCS Express

Акции лидеров продовольственного ритейла X5 Retail и "Магнита" могут считаться защитной инвестицией в 2022 году на фоне роста инфляции, полагают аналитики BCS Express.

"Стабильный спрос на продукцию этих компаний может позволить перекладывать растущие издержки на потребителя. При этом маржинальность наиболее чувствительной для населения корзины товаров может сдерживаться регуляторными механизмами, что может частично компенсировать этот эффект. Во II квартале 2022 года мы можем увидеть всплеск LFL-показателей, продиктованный стремлением населения сформировать запасы на период неопределенности. В дальнейшем отрасль может перейти в обычный режим работы, - отмечают эксперты инвестиционной компании. - В 2015 году показатели компаний поддерживала активная экспансия. В 2022 году этот драйвер уже не актуален, поэтому на экстраординарные результаты рассчитывать не приходится. В то же время после распродаж 24 февраля акции выглядят достаточно дешевыми, так что дополнительный "апсайд" за счет восстановления определенно присутствует".

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