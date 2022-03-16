Рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании прогресса в российско-украинских переговорах

Москва. 16 марта. Доллар США дешевеет, евро не изменился на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 109,39 руб./$1 (-71 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом стоил 118,5 руб./EUR1, не изменившись к уровню закрытия вторника. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 39,1 копейки, составив 113,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,1 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов, так как участники рынка продолжают надеяться, что Россия и Украина все же смогут прийти к соглашению о перемирии. Четвертый по счету раунд переговоров начался еще в понедельник, но после нескольких часов консультаций их участники решили взять техническую паузу до вторника. Во вторник днем переговоры возобновились.

Украинская и российская делегации на переговорах во вторник обсуждали, в частности, вопросы прекращения огня, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Twitter (SPB: TWTR).

Позднее Подоляк сообщил, что переговоры между делегациями Украины и РФ продолжатся в среду. "Продолжим завтра. Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но, безусловно, есть место для компромисса. В перерыве работа в подгруппах будет продолжена", - следует из сообщения советника в Twitter.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции во вторник: "Переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в 21:00 МСК в среду.

Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам мартовского заседания, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках.

Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов (б.п.), однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки на 25 б.п., до 0,25-0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения более чем на 6% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в среду составляет $102,12 за баррель, что на 2,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,78 за баррель, что на 1,392% выше итогового значения предыдущей сессии.

Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с 2008 года 8 марта на фоне военной операции России на Украине, однако с этого момента они обвалились уже на 22%, что указывает на "медвежий" тренд, отмечает Market Watch.

Падению цен на нефть способствовали, в частности, опасения снижения спроса в Китае, где отмечается очередная вспышка заболеваемости COVID-19, из-за которой в ряде регионов страны были введены карантинные ограничения.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.