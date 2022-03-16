Отчетность Татнефти умеренно негативна для будущей динамики цены ее акций - Инвестбанк Синара

Результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативны для будущей динамики котировок акций эмитента, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы считаем опубликованные во вторник результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативными для будущей динамики котировок акций эмитента. Исходя из выплаты в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО за весь 2021 год, предполагаем дивиденды за 4К21 в размере 17 руб. на акцию, что по цене закрытия на 25 февраля 2022 года соответствует дивидендной доходности обыкновенных акций примерно в 4,5%. Проведение конференции для обсуждения отчетности не планируется", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.