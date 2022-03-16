Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

· ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 МСК);

· розничные продажи США в феврале (15:30 МСК);

· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

· итоги заседания ФРС, прогнозы по процентным ставкам и макроэкономике (21:00 МСК);

· пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21:30 МСК);

· переговоры МИД России и Турции;

· переговоры России и Украины;

· совет директоров "Совкомфлота" обсудит выплату дивидендов;

· "Энел Россия" опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2021 год по МСФО.

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