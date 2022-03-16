"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nucor, Freeport-McMoRan и Newmont

"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nucor Corp., Freeport-McMoRan Inc. и Newmont Corp., сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Рынок американских акций сектора базовых материалов в целом выглядит переоцененным и, несмотря на заметный рост сырьевых товаров, в среднем повторяет динамику индекса S&P 500. Покрываемые нами компании - сталелитейная Nucor, крупнейший производитель меди Freeport-McMoran и золотодобывающая Newmont - к текущему моменту стоят высоко в сравнении и с отраслевыми, и с собственными историческими мультипликаторами. Рост стоимости металлов на геополитических рисках дает им возможность еще подрасти, однако мы полагаем, что этот эффект будет временным. По данным бумагам мы сохраняем нейтральную рекомендацию "держать", - указывают эксперты.

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