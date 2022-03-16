Курс рубля может уйти ниже 110 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Курс рубля к доллару США может опуститься ниже 110 руб./$1 на торгах в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем, что в среду пара доллар/рубль попробует развить движение к отметке 105 руб./$1, чему благоволят как технические факторы, так и относительно спокойный новостной фон. Курс на Московской бирже попытается компенсировать образовавшийся спрэд с курсом на рынке Forex и вернуться в более технически обоснованные значения", - отмечает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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