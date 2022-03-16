Рубль начнет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 107-113 руб./$1 - "Алго Капитал"

Рубль начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 107-113 руб./$1, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала валютных торгов в России в среду с отклонением курса доллара США в пределах 3%, в диапазоне 107-113 руб./$1. После открытия с умеренным для текущих реалий отклонением пара USD/RUB способна продолжить наметившуюся накануне консолидацию при сравнительно невысоком обороте торгов", - указывает эксперт в комментарии.

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