Вероятны попытки цены нефти удержаться выше $100/барр. на торгах в среду - ПСБ

Вероятны попытки цены нефти марки Brent удержаться выше уровня в $100 за баррель на торгах в среду в ожидании недельного отчета Минэнерго США по запасам, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в среду стоимость фьючерса на нефть марки Brent пытается отскочить и вернуться выше $100 за баррель. Рынок нефти выглядит несколько перепроданным и локально может получить поддержку от недельных данных Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране, обещающих быть неплохими. В фокусе внимания инвесторов находится и заседание ФРС: рынки ждут, что регулятор может поднять ключевую ставку на 25 б.п., хотя, по нашему мнению, не исключен ввиду ускорения инфляции и ее подъем на 50 б.п." - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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