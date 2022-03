Фондовые индексы США выросли на 1,8-2,9%

Фондовые индексы США выросли во вторник на 1,8-2,9% на статданных. Фондовые рынки стран АТР укрепляются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы существенно выросли во вторник в ожидании подведения итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также на статданных.

Аналитики уверены, что Федрезерв по итогам встречи руководства, которая завершится в среду, повысит ключевую процентную ставку впервые за четыре года. Ранее многие не исключали, что она будет поднята сразу на 50 базисных пунктов, однако на фоне повышенной неопределенности, связанной с событиями на Украине, такой сценарий теперь представляется маловероятным. Рынок рассчитывает на увеличение ставки на 25 б.п. - до 0,25-0,5% годовых.

Между тем производственная инфляция в США оказалась не такой значительной, как предполагали эксперты, что оказало поддержку рынку.

Цены производителей (индекс PPI) в феврале увеличились на 10% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Они остаются на этой отметке второй месяц подряд.

Тем не менее, подъем индикатора в помесячном сравнении замедлился до 0,8% с 1,2% в январе. При этом аналитики прогнозировали более значительный рост - на 0,9%.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте упал до минус 11,8 пункта по сравнению с 3,1 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших повышение до 7 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 5,5 пункта.

Нынешнее значение показателя является минимальным с мая 2020 года.

Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) улучшила прогноз для выручки на первый квартал, сославшись на улучшение бизнеса в марте из-за падения уровня заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Авиаперевозчик ожидает сокращения выручки на 8-10% вместо ранее предполагавшегося снижения на 10-15%. Котировки акций Southwest Airlines выросли на 4,9% по итогам торгов.

Аналогичные позитивные прогнозы сделали еще три авиакомпании. Стоимость их акций также существенно повысилась: JetBlue Airways Corp. - на 7,2%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 8,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 9,2%.

Сеть кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) неожиданно объявила о приобретении 22% золотодобывающей компании Hycroft Mining Holding Corp. Цена бумаг AMC увеличилась на 6,8%. Акции Hycroft подорожали на 9,4%, хотя в начале дня скачок котировок превышал 50%.

Стоимость акции AT&T Inc. (SPB: T) поднялась на 0,9%. Телекоммуникационная и медиакомпания сообщила о том, что планирует капитальные инвестиции в 2022-2023 гг. в объеме около $24 млрд.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 4,6%. Компания сообщила о том, что поднимает цены на электромобили в США на фоне роста производственных расходов.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 599,1 пункта (1,82%) и достиг 33544,34 пункта. Наиболее значительное повышение среди компонентов индекса продемонстрировали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,9%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 3,6%.

При этом снижение котировок показали только бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 5,1% и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 2,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 89,34 пункта (2,14%), составив 4262,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 367,4 пункта (2,92%) - до 12948,62 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) укрепляются в ходе торгов в среду.

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам мартовского заседания, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках.

Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов, однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки на 25 б.п., до 0,25-0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте.

Возобновившиеся опасения по поводу распространения коронавируса в ряде регионов, а также опасения по поводу ситуации на Украине провоцируют резкую волатильность на рынках в течение последних нескольких недель, пишет MarketWatch. Конфликт на Украине привел к подъему цен на нефть, пшеницу и другие сырьевые товары.

Японский Nikkei 225 к 8:08 мск прибавил 1,5%.

Объем промышленного производства в Японии сократился на 0,8% в помесячном выражении в январе 2022 года по сравнению со снижением на 1% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные официальные данные. Предварительные данные указывали на сокращение показателя в январе на 1,3%. Снижение объема промпроизводства было зафиксировано второй месяц подряд, пишет Trading Economics.

Объем японского экспорта в феврале увеличился на 19,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 7,190 трлн иен ($61 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 9,6% в январе и были максимальными с ноября прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 21%, по данным Trading Economics.

Импорт подскочил на 34% в годовом выражении, до 7, 858 трлн иен, показатель растет двузначными темпами уже 11 месяцев подряд.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 668,26 млрд иен по сравнению с профицитом на уровне 175,93 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 112,6 млрд иен.

В лидерах роста находятся бумаги Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+7,5%), Fujitsu Ltd. (+5,2%) и Dentsu Group Inc. (+4,9%).

Акции крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. укрепляются на 0,9%, производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. - на 4,4.

Гонконгский Hang Seng к 8:16 мск поднялся на 3,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1%.

Средняя цена новых домов в 70 крупнейших городах Китая увеличилась на 2% в феврале после подъема на 2,3% месяцем ранее. Повышение показателя было самым слабым с декабря 2015 года, пишет Trading Economics.

Акции технологического гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дорожают на 6,6%, Tencent Holdings Ltd. - на 9,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:12 мск поднялся на 0,9%.

Уровень безработицы в Южной Корее, скорректированный с учетом сезонного фактора, упал до рекордного минимума в 2,7% в феврале с 3,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статистические данные.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,7%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. повышается на 0,85%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 3,1%, бумаги Kia Corp. дорожают на 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,1%.

Котировки акций горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросли на 1,5% и 0,15% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения более чем на 6% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $101 за баррель, что на $1,09 (1,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $6,99 (6,5%), до $99,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,04 за баррель, что на $0,6 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $6,57 (6,4%), до $96,44 за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с 2008 года 8 марта на фоне военной операции России на Украине, однако с этого момента они обвалились уже на 22%, что указывает на "медвежий" тренд, отмечает Market Watch.

Падению цен на нефть способствовали, в частности, опасения снижения спроса в Китае, где отмечается очередная вспышка заболеваемости COVID-19, из-за которой в ряде регионов страны были введены карантинные ограничения.

"Основная черта рынка сейчас - это высокая волатильность", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte. в Сингапуре Джон Дрисколл.

"Здесь не идет речь о фундаментальных факторах, это все геополитика, истерия и страх. Нефтяной рынок, вероятно, вновь пойдет вверх, однако, возможно, уже не столь резко", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.