.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США выросли на 1,8-2,9%
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале в РФ ускорилась до 1,2%
В феврале инфляция ускорилась до 1,17% после 0,99% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале потребительские цены выросли на 2,2%. Годовая инфляция разогналась до 9,15% после 8,7% месяцем ранее
 
Четвертый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Вчера согласованный четвертый пакет санкций против России в связи с событиями на Украине был опубликован в Официальном журнале ЕС и вступил в силу. "Эти меры вступают в силу в день их публикации в Официальном журнале Европейского союза", -...
 
Союз потребителей против ограничения цен на продукты и товары
Союз потребителей России попросил премьера Михаила Мишустина не поддерживать идеи государственного ограничения розничных цен на товары массового спроса, несмотря на их рост, сообщил вчера журналистам председатель союза Петр Шелищ. "Если в прошлом...
 
Лимит беспошлинного ввоза товаров для физлиц предлагают повысить до 1 тыс. евро
Правительство РФ обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 5 раз - до 1000 евро. Речь идет об электронной торговле - покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по...
 
16 марта 2022 года 09:19

Фондовые индексы США выросли на 1,8-2,9%

Фондовые индексы США выросли во вторник на 1,8-2,9% на статданных. Фондовые рынки стран АТР укрепляются в ходе торгов в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы существенно выросли во вторник в ожидании подведения итогов заседания Федеральной резервной системы США, а также на статданных.

Аналитики уверены, что Федрезерв по итогам встречи руководства, которая завершится в среду, повысит ключевую процентную ставку впервые за четыре года. Ранее многие не исключали, что она будет поднята сразу на 50 базисных пунктов, однако на фоне повышенной неопределенности, связанной с событиями на Украине, такой сценарий теперь представляется маловероятным. Рынок рассчитывает на увеличение ставки на 25 б.п. - до 0,25-0,5% годовых.

Между тем производственная инфляция в США оказалась не такой значительной, как предполагали эксперты, что оказало поддержку рынку.

Цены производителей (индекс PPI) в феврале увеличились на 10% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Они остаются на этой отметке второй месяц подряд.

Тем не менее, подъем индикатора в помесячном сравнении замедлился до 0,8% с 1,2% в январе. При этом аналитики прогнозировали более значительный рост - на 0,9%.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте упал до минус 11,8 пункта по сравнению с 3,1 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк во вторник. Значение индикатора ниже нулевой отметки говорит об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.

Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших повышение до 7 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 5,5 пункта.

Нынешнее значение показателя является минимальным с мая 2020 года.

Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) улучшила прогноз для выручки на первый квартал, сославшись на улучшение бизнеса в марте из-за падения уровня заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Авиаперевозчик ожидает сокращения выручки на 8-10% вместо ранее предполагавшегося снижения на 10-15%. Котировки акций Southwest Airlines выросли на 4,9% по итогам торгов.

Аналогичные позитивные прогнозы сделали еще три авиакомпании. Стоимость их акций также существенно повысилась: JetBlue Airways Corp. - на 7,2%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 8,7%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 9,2%.

Сеть кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) неожиданно объявила о приобретении 22% золотодобывающей компании Hycroft Mining Holding Corp. Цена бумаг AMC увеличилась на 6,8%. Акции Hycroft подорожали на 9,4%, хотя в начале дня скачок котировок превышал 50%.

Стоимость акции AT&T Inc. (SPB: T) поднялась на 0,9%. Телекоммуникационная и медиакомпания сообщила о том, что планирует капитальные инвестиции в 2022-2023 гг. в объеме около $24 млрд.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 4,6%. Компания сообщила о том, что поднимает цены на электромобили в США на фоне роста производственных расходов.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 599,1 пункта (1,82%) и достиг 33544,34 пункта. Наиболее значительное повышение среди компонентов индекса продемонстрировали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3,9%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 3,6%.

При этом снижение котировок показали только бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 5,1% и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 2,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 89,34 пункта (2,14%), составив 4262,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 367,4 пункта (2,92%) - до 12948,62 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) укрепляются в ходе торгов в среду.

В центре внимания участников рынка находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики уверены, что Федрезерв повысит ключевую процентную ставку по итогам мартовского заседания, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках.

Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов, однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки на 25 б.п., до 0,25-0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте.

Возобновившиеся опасения по поводу распространения коронавируса в ряде регионов, а также опасения по поводу ситуации на Украине провоцируют резкую волатильность на рынках в течение последних нескольких недель, пишет MarketWatch. Конфликт на Украине привел к подъему цен на нефть, пшеницу и другие сырьевые товары.

Японский Nikkei 225 к 8:08 мск прибавил 1,5%.

Объем промышленного производства в Японии сократился на 0,8% в помесячном выражении в январе 2022 года по сравнению со снижением на 1% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные официальные данные. Предварительные данные указывали на сокращение показателя в январе на 1,3%. Снижение объема промпроизводства было зафиксировано второй месяц подряд, пишет Trading Economics.

Объем японского экспорта в феврале увеличился на 19,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 7,190 трлн иен ($61 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 9,6% в январе и были максимальными с ноября прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 21%, по данным Trading Economics.

Импорт подскочил на 34% в годовом выражении, до 7, 858 трлн иен, показатель растет двузначными темпами уже 11 месяцев подряд.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в прошлом месяце составил 668,26 млрд иен по сравнению с профицитом на уровне 175,93 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 112,6 млрд иен.

В лидерах роста находятся бумаги Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc. (+7,5%), Fujitsu Ltd. (+5,2%) и Dentsu Group Inc. (+4,9%).

Акции крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing Co. Ltd. укрепляются на 0,9%, производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. - на 4,4.

Гонконгский Hang Seng к 8:16 мск поднялся на 3,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 1%.

Средняя цена новых домов в 70 крупнейших городах Китая увеличилась на 2% в феврале после подъема на 2,3% месяцем ранее. Повышение показателя было самым слабым с декабря 2015 года, пишет Trading Economics.

Акции технологического гиганта Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. дорожают на 6,6%, Tencent Holdings Ltd. - на 9,4%.

Южнокорейский Kospi к 8:12 мск поднялся на 0,9%.

Уровень безработицы в Южной Корее, скорректированный с учетом сезонного фактора, упал до рекордного минимума в 2,7% в феврале с 3,6% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статистические данные.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,7%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. повышается на 0,85%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растет на 3,1%, бумаги Kia Corp. дорожают на 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,1%.

Котировки акций горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросли на 1,5% и 0,15% соответственно.

Цены на нефть поднимаются в среду после падения более чем на 6% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $101 за баррель, что на $1,09 (1,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $6,99 (6,5%), до $99,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,04 за баррель, что на $0,6 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $6,57 (6,4%), до $96,44 за баррель.

Цены на нефть Brent и WTI достигли максимумов с 2008 года 8 марта на фоне военной операции России на Украине, однако с этого момента они обвалились уже на 22%, что указывает на "медвежий" тренд, отмечает Market Watch.

Падению цен на нефть способствовали, в частности, опасения снижения спроса в Китае, где отмечается очередная вспышка заболеваемости COVID-19, из-за которой в ряде регионов страны были введены карантинные ограничения.

"Основная черта рынка сейчас - это высокая волатильность", - отмечает аналитик JTD Energy Services Pte. в Сингапуре Джон Дрисколл.

"Здесь не идет речь о фундаментальных факторах, это все геополитика, истерия и страх. Нефтяной рынок, вероятно, вновь пойдет вверх, однако, возможно, уже не столь резко", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,75 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 марта 2022 года 16:12
Акции Merck, Pfizer и Johnson & Johnson привлекательны для среднесрочных инвестиций - "Финам"
"Финам" рекомендует акции Merck, Pfizer и Johnson & Johnson в качестве консервативных инструментов для среднесрочных инвестиций, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Недавняя глобальная геополитическая турбулентность вызвала серьезные изменения в инвестиционной привлекательности...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 15:41
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений - Райффайзенбанк
Банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений на заседании в пятницу, полагают эксперты Райффайзенбанка. "18 марта состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором, как мы полагаем, регулятор оставит ее без изменений, - пишут аналитики Станислав Мурашов и Григорий Чепков. -...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 15:16
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целью $318,1
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Healthcare ETF с целевой ценой $318,1 за штуку на декабрь 2022г, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы по-прежнему рекомендуем к покупке iShares U.S. Healthcare ETF - классическое...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 14:51
S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4260-4310п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4260-4310 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего канала. Индикатор RSI приблизился к 50 пунктам, что может свидетельствовать о...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 14:25
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 20% в пятницу - "Велес Капитал"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 20% на заседании 18 марта, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем в пятницу сохранения ставки ЦБ на уровне 20%. Текущий уровень обеспечивает интерес клиентов и вкладчиков...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 14:00
Ближайший уровень поддержки цены золота - диапазон $1880-1900/унц. - "Финам"
Ближайший уровень поддержки котировок золота находится в районе $1880-1900 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Золото к середине текущей недели торгуется в районе $1915 за тройскую унцию. Подросла доходность по казначейским облигациям США на ожиданиях жесткой...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Global Payments с целью $149
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Global Payments с целью $149 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: $120,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После внушительной коррекции и роста...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 13:15
Возможно повышение ставки ЦБР на заседании 18 марта - BCS Express
Возможно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 18 марта 2022 года, считают аналитики BCS Express. "Основное событие недели для российского рынка - заседание ЦБ РФ в пятницу, 18 марта. Не исключаем, что ключевая ставка может быть еще увеличена с текущих 20%, чтобы сбить...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 12:41
Возможно укрепление рубля до 100 руб./$1 в ближайшие дни - "Алор Брокер"
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США до 100 руб./$1 в ближайшие дни с дальнейшей консолидацией у достигнутого уровня, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Утром в среду пара доллар/рубль уверенно ушла под отметку 110 руб./$1, которая...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 12:17
Возможно повышение ставки на каждом заседании ФРС в текущем году - "Солид Брокер"
Возможно повышение базовой процентной ставки на каждом заседании ФРС США в текущем году, считают аналитики "Солид Брокер". "В среду произойдет событие, которое мы ждали очень давно - новый цикл повышения ставки в США. Базово рынок предполагает повышение на 0,25 п.п., но мы не исключаем подъема...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 11:54
Котировки нефти, вероятно, пока останутся в диапазоне $98-108/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
латильность на нефтяном рынке в ближайшие дни сохранится, при этом до очередного усиления опасений перебоев в поставках котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $98-108 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 11:35
Рубль обладает потенциалом закрепления ниже 110 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"
Пара USD/RUB обладает потенциалом закрепления на уровнях ниже 110 руб./$1 до конца недели, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Публикация итогов заседания ФРС в среду вряд ли будет способствовать укреплению валют EM. Тем не менее, на наш взгляд, влияние решений ФРС на рубль сейчас...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 11:10
Акции X5 и Магнита могут считаться защитной инвестицией в 2022г - BCS Express
Акции лидеров продовольственного ритейла X5 Retail и "Магнита" могут считаться защитной инвестицией в 2022 году на фоне роста инфляции, полагают аналитики BCS Express. "Стабильный спрос на продукцию этих компаний может позволить перекладывать растущие издержки на потребителя. При этом...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 10:45
Отчетность Татнефти умеренно негативна для будущей динамики цены ее акций - Инвестбанк Синара
Результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативны для будущей динамики котировок акций эмитента, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы считаем опубликованные во вторник результаты "Татнефти" за 4К21 по МСФО умеренно негативными для будущей динамики котировок акций...    читать дальше
.
16 марта 2022 года 10:27
Рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании прогресса в российско-украинских переговорах
Москва. 16 марта. Доллар США дешевеет, евро не изменился на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря надеждам участников рынка на достижение прогресса в ходе продолжающегося с понедельника четвертого раунда росийско-украинских переговоров.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.