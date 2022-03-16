Возможно укрепление рубля в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару США в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рубль, несмотря на просадку нефтяных фьючерсов, выглядел стабильно во вторник. Курс USD/RUB опустился к 110 руб./$1. Из-за введенных правил и ограничений временный отрыв курса от динамики commodities выглядит логичным. При этом отмечу постепенное снижение оборотов торгов. По евро и доллару против рубля во вторник наторговали на 195 млрд руб., что более чем в два раза ниже среднедневных значений января-февраля, - пишет аналитик инвестиционной компании. - На мой взгляд, в среднесрочной перспективе курс рубля имеет все шансы продолжить укрепление. В пользу этого сразу несколько факторов, о которых мы постоянно упоминаем: продажа 80% валютной выручки экспортеров, ограничения на покупку валюты для физлиц и юрлиц, относительно высокие цены на нефть и сырье, положительный торговый и платежный баланс, снижение импорта и спроса на валюту со стороны заграничных поездок. Укрепление рубля в теории способно привести к замедлению инфляции, так что вероятно сохранение в ближайшие недели принятых недавно мер по валютному рынку со стороны Банка России".

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