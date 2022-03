"Финам" снизил прогнозную цену акций KraneShares CSI China Internet ETF до $30,8

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с $62,04 до $30,8 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"В связи с возросшими геополитическими рисками с начала текущего года фонд начал постепенно переводить активы в Гонконг - к началу марта уже были полностью переведены бумаги Alibaba, JD.com, Baidu, NetEase Inc., Bilibili Inc.. Что касается эмитентов, которые имеют листинг только в США, то фонд в разы сократил их долю в портфеле. Вероятно, в ближайшем будущем портфель фонда пополнится новыми бумагами с Гонконгской биржи, а также не исключаем добавления в портфель эмитентов с материковых бирж Шанхая и Шэньчжэня. В перспективе данный фонд может оказаться одним из нескольких доступных способов инвестиций в быстрорастущие китайские интернет-компании на американских биржах. Рано или поздно конъюнктура в технологическом секторе КНР улучшится, в этом случае акции фонда могут отскочить от низов", - пишет в комментарии аналитик инвесткомпании Ксения Лапшина.

KWEB - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс CSI Overseas China Internet Index (данный индекс включает в себя китайские интернет-компании, имеющие листинг преимущественно в США и Гонконге). По состоянию на 14.03.2022 в портфеле фонда представлено 49 эмитентов. В топ-5 входят компании Tencent Holdings Ltd., Alibaba Group Holding, JD.com Inc., Baidu Inc. и Meituan (на их долю приходится 42,4% портфеля).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.