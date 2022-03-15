Рубль закрыл торги вторника повышением к доллару и евро на фоне продолжающихся российско-украинских переговоров

Москва. 15 марта. Доллар США и евро подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне продолжающихся росийско-украинских переговоров и надежд на достижение перемирия.

Курс доллара США составил 110,1 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 118,5 руб./EUR1, подешевев на 1,45 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,85 рубля - до 113,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника повышением к доллару и евро, так как участники рынка продолжают надеяться, что Россия и Украина все же смогут прийти к соглашению о перемирии. Четвертый по счету раунд переговоров начался еще в понедельник, но после нескольких часов консультаций их участники решили взять техническую паузу до вторника. Сегодня днем переговоры возобновились.

Украинская и российская делегации на переговорах во вторник обсуждают, в частности, вопросы прекращения огня, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - написал Подоляк в Twitter (SPB: TWTR).

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции: "Переговоры (...) сейчас продолжаются по обеспечению нейтрального военного статуса Украины, в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз для РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны".

Между тем, госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Среди тех, кого затронут санкции, заместители министра обороны РФ Криворучко, Иванов, Евкуров, Булгаков, Садовенко, Панков, Цаликов, Жидко, глава Росгвардии Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.

Уточняется, что все имущество данных лиц, которые находится в Соединенных Штатах или находится во владении или под контролем лиц из США, будут заблокировано.

Минфин США пополнил санкционные списки по России еще 14 физическими лицами, говорится в обнародованном во вторник документе ведомства. В частности, в санкционных списках фигурируют 10 высокопоставленных лиц, которые связаны или были связаны с оборонным сектором России. Ранее госдепартамент США уже объявлял об ограничительных мерах в отношении них.

Кроме того, санкции коснутся отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни и супруги президента Белоруссии Галины Лукашенко.

В Евросоюзе утвердили четвертый пакет санкций против России, они вступили в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, однако исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергоресурсов в ЕС.

Кроме того, они предусматривают запрет на импорт из РФ части сталелитейной продукции, а также вводят запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам. Помимо этого, новый пакет санкций против России коснется более 600 лиц.

В заявлении Еврокомиссии относительно четвертого пакета санкций говорится, что для "прямого удара по российской элите" ЕС запрещает экспорт в Россию предметов роскоши, таких как дорогие машины и ювелирные изделия. В санкционный список попадут не только компании, работающие в оборонной сфере, но и структуры, "занимающиеся дезинформацией".

Великобритания лишает сотни товаров из РФ и Белоруссии режима наибольшего благоприятствования, вводит 35-процентную пошлину на импорт ряда российских товаров, включая водку, и вслед за ЕС Лондон запрещает экспорт предметов роскоши в Россию, говорится в заявлении, распространенном британским правительством.

Власти Канады объявили, что в связи с ситуацией на Украине вводят санкции против 15 официальных лиц РФ, в том числе против вице-премьера Григоренко, главы Минэкономразвития Решетникова, представителя Минобороны РФ Конашенкова.

В центре внимания глобальных трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 марта. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 0,5%.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ склоняется к подъему ставки на 25 б.п. в марте и будет готов действовать более агрессивно в будущем, "если инфляция в США будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой".

Цены на нефть продолжают активно падать в ходе торгов вечером во вторник, при этом ранее они опускались до минимумов за последние три недели. Рынок следит за развитием российско-украинских переговоров, попытками США увеличить поставки из Венесуэлы и новой вспышкой коронавируса в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК во вторник составляет $101,13 за баррель, что на 5,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,04 за баррель, что на 5,8% ниже итогового значения прошлой сессии.

СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снятия некоторых санкций с Венесуэлы, чтобы увеличить поставки нефти, добавив оптимизма рынку относительно повышения предложения.

Рынок также анализирует последствия от введения новых коронавирусных ограничений и локдаунов в Китае из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Власти уже приняли решение ввести жесткие ограничения в крупном городе Шэнчжэнь на юго-востоке страны.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, на фоне умеренно снизившегося градуса внешнеполитического напряжения курс пары "доллар-рубль" во вторник в моменте опускался ниже 110 руб./$1, так как поддержку рублю также оказывают начало процесса выплаты купонов по российским обязательствам, ослабившее опасения дефолта, и продолжающиеся переговоры России и Украины. "При этом существенно упавшие цены на нефть (фьючерсы Brent сегодня впервые с начала месяца опускались ниже $100 за баррель) не оказывают заметного негативного влияния на рубль. Завтра главным событием для мирового рынка станет заседание ФРС, на котором начнется процесс ужесточения денежно-кредитной политики в США. Это вряд ли будет способствовать укреплению валют EM, но в текущих условиях влияние завтрашнего заседания ФРС на рубль должно быть минимальным. В первую очередь дальнейшая динамика национальной валюты будет определяться геополитическими новостями, и в отсутствии особого негатива у курса пары "доллар-рубль" на российском рынке есть потенциал закрепиться вблизи 110 руб./$1", - подчеркнул Григорьев.

"На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс: доллар вновь приблизился к 110 руб., евро опускался чуть ниже 118,5 руб. Затем рубль умеренно просел, сохранив небольшой плюс к бивалютной корзине. Поддержку рублю по-прежнему оказывает продолжение переговорного процесса между Россией и Украиной. Это увеличивает вероятность достижения каких-то договоренностей, закрепленных в двухсторонних документах, что сохраняет надежду на относительно скорую деэскалацию украинского конфликта. На этом фоне нефтяные цены и некоторые сырьевые товары сегодня продолжили быстро дешеветь", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Ожидания мира на Украине привели к формированию нисходящего тренда на рынке сырья. Сегодня нефть ушла в район 100 долларов за баррель, и это не предел. Многое для сырьевых ресурсов будет зависеть от завтрашней риторики ФРС США - если регулятор открыто намекнет на начало цикла интенсивного повышения ставки, нефть вполне может уйти в район 80-90 долларов за баррель. Ниже - вряд ли. Все-таки снижение объемы поставок сырья из России присутствует, а потребление топлива в результате проведения военной операции возросло. Падение цен на нефть негативно для рубля, но все-таки большее значение для курса российской валюты будет оказывать объем продаваемых российских товаров и тот дисконт к мировым ценам, с которым его покупают западные контрагенты. Вчера пара "доллар-рубль" протестировала отметку 110, но закрепиться ниже нее не смогла. Сегодня ее штурм возобновился с самого утра. Если не произойдет ничего экстраординарного, то он будет пройден вниз сегодня-завтра, после чего целью движения российской валюты станет "круглый" уровень 100 руб./$1", - полагает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Банк России во вторник, 15 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 510,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,9 млрд рублей) в среднем по ставке 19,99% годовых.

Банки во вторник на аукционе 1-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 2 трлн 439,2 млрд рублей. На аукционе 7-дневного репо банки привлекли 3 трлн рублей при лимите 3 трлн рублей и спросе 4 трлн 329,9 млрд рублей.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона будет сокращен до 1 трлн рублей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 марта на 3,714 рубля, до 111,4823 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,7821 рубля, до 122,4522 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 1,4008 рубля по отношению к понедельнику и составил 111,3956 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,4767 рубля и составил 111,1093 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 239,181 млн, из которых $630,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $608,994 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 9,75 копейки, до 120,3649 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, понизился на 80,13 копейки, до 119,7293 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR472,631 млн, из которых EUR177,157 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR295,474 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 45 базисных пунктов (б.п.) - до 21,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 44 б.п. - до 21,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 21 б.п. - до 23,32% годовых, ставка на срок 3 месяца упала на 24 б.п. - до 24,69% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 70 б.п. - до 24,8% годовых.