Евробонды РФ во вторник продолжили восстанавливаться в цене, доходности "длинных" бумаг опустились до 23-48% годовых

Москва. 15 марта. Котировки российских еврооблигаций во вторник продолжили умеренно восстанавливаться на фоне сформировавшихся в последние дни у инвесторов ожиданий позитивных результатов от переговорного процесса между представителями России и Украины. Доходности "длинных" выпусков евробондов РФ опустились в диапазон 23-48% годовых, что на 7-17 процентных пунктов ниже уровней середины прошлой недели.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Глобальные инвесторы находятся в ожидании объявления итогов мартовского заседания Федрезерва США. Итоги заседания станут известны в среду в 21:00 МСК, а пресс-конференция главы американского ЦБ начнется в 21:30 МСК.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 0,8%, до 23,29% от номинала (их доходность снизилась на 0,2 процентного пункта - до 25,7% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 7,8%, до 24,6% от номинала (их доходность снизилась на 1,7 процентного пункта - до 23,51% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 3,3%, подешевев до 11% от номинала (их доходность выросла на 1,5 процентного пункта, до 47,44% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 5,2%, до 10,38% от номинала (доходность снизилась на 2,5 процентного пункта - до 84,74% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подорожали на 1,4%, до 20,81% от номинала (их доходность снизилась на 0,3 процентного пункта и составила 35,95% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 3,3%, до 26,67% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 процентного пункта - до 123,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 11,6%, составив 25,44% от номинала (их доходность снизилась на 79 процентных пунктов - до 273,76% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали с конца февраля, отыгрывая объявленные Западом антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Пик ценового падения пришелся на середину прошлой недели, после чего наметилась определенная стабилизация. Российское правительство и Центробанк для стабилизации финансовой ситуации предприняли ряд мер, с одной стороны, ограничивающих вывоз капитала, прежде всего нерезидентами, а с другой стороны - стимулирующих его приток в страну.

Позитивную роль в формировании отскока сыграл состоявшийся 14 марта очередной, четвертый по счету, раунд переговоров между российской и украинской делегацией. Участники рынка надеются, что рано или поздно сторонам удастся продвинуться в сторону компромисса и достижения соглашения о прекращении огня.

Федеральная резервная система США повысит процентную ставку по итогам мартовского заседания, которое завершится в среду, уверены аналитики, однако повышение будет осторожным ввиду повышенной неопределенности на глобальных рынках. Раньше многие ожидали, что повышение составит сразу 50 базисных пунктов, однако на фоне событий на Украине такой сценарий теперь представляется маловероятным, и рынок рассчитывает на подъем ставки лишь на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых.

Прогнозы аналитиков по поводу дальнейших действий Федрезерва разнятся. Так, аналитики S&P Global Ratings ожидают, что на фоне рекордной за 40 лет инфляции в США Федрезерв будет последовательно увеличивать ставку. Эксперты прогнозируют шесть повышений на 25 базисных пунктов в 2022 году и пять повышений в 2023-2024 годах. Эксперты ABN Amro полагают, что в текущем году нас ждет семь повышений ставки, в следующем - еще три. "Несмотря на негативный эффект для роста экономики от повышения цен на сырье, конфликт является аргументом в пользу более активного повышения ставок, а не более медленного", - отметил старший экономист ABN Amro Билл Дивайни.

"Возможно, это один из самых сложных периодов для центробанка, - говорит старший экономист Jefferies Анета Марковска. - Конечно, в прошлом у нас были и пандемии, и глобальные финансовые кризисы, но направление политики было понятным. Оно состояло в том, чтобы снижать ставки, и единственными вопросами были "как сильно" и "как быстро". "Теперь же у нас разнонаправленные риски - понижательное давление на рост и повышательное давление на инфляцию. На какой из них будет реагировать ФРС?" - добавила она.

Большинство экспертов склоняется к тому, что главной заботой Федрезерва остается инфляция. Потребительские цены в феврале взлетели на 7,9% в годовом выражении, и экономисты допускают, что инфляция подскочит еще сильнее в ближайшие месяцы за счет роста цен на энергоносители и металлы. От Федрезерва ждут не только повышения ставки, но и сокращения объема активов на своем балансе. Объем таких активов уже достиг астрономической суммы в $9 трлн, и центробанку нужно будет вскоре принять решение относительно того, что с ними делать. Сигналы о таких планах также будут отслеживаться участниками рынка.