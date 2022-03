Банки запасаются ликвидностью перед сокращением лимитов ЦБ - "Велес Капитал"

Банки запасаются ликвидностью перед сокращением лимитов ЦБ, сообщается в комментарии "Велес Капитала".

"Пара доллар/рубль во вторник на открытии торгов была вновь близка к отметке 110 руб./$1, но, как и в понедельник, протестировать уровень пока не получилось. К середине дня рубль несколько скорректировался (в район 113 руб./$1), однако в последующие часы торги консолидировались в диапазоне 110,5-111,5 руб./$1. Ближе к концу рабочего дня пара снова подбиралась к 110 руб./$1., а доллар терял около 3,5% с начала торгов", - пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

На локальном денежном рынке ЦБ проводил два аукциона РЕПО по размещению ликвидности - на 7 дней и o/n. Как и неделей ранее, банки полностью выбрали лимит на семидневном аукционе (3 трлн руб.) и увеличили объем привлечения на аукционе o/n (2,4 трлн руб. против 2,1 трлн руб. днем ранее), отмечает эксперт. При этом спрос на семидневном аукционе достиг 4,8 трлн руб., хотя еще неделей ранее составлял 3,4 трлн руб. Наращивание объема привлечения недельной ликвидности, по мнению Кравченко, связано с тем, что ЦБ с 16 марта сократит лимит на однодневных аукционах РЕПО с 3 до 1 трлн руб., поэтому банки решили перестраховаться ликвидностью заранее.

"На депозитном аукционе o/n банки продолжили увеличивать объем размещения средств в ЦБ, разместив 1,5 трлн руб. (1,4 трлн руб. днем ранее). В целом за последнюю неделю объем размещения ликвидности банков на депозитах o/n ЦБ планомерно вырос с 0,8 трлн руб. до сегодняшнего значения. Напомним, что с 16 марта регулятор также снизит лимит на депозитных аукционах o/n с 3 до 1 трлн руб.", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.